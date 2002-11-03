Dolar
18.62
Euro
18.44
Altın
1,655.36
ETH/USDT
1,553.20
BTC/USDT
20,445.00
BIST 100
4,096.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır." dedi.

Ali Kemal Akan   | 02.11.2022
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktığını belirtti.

3 Kasım seçimlerinin hemen öncesinde Erdoğan'a siyasi yasak getirildiğini anımsatan Şahin, vesayetin temsilcilerinin seçmene parmak sallamaya, AK Parti'nin siyasi hayatını daha yolun başında bitirmeye çalıştığını ifade etti.

Bütün bunlara rağmen milletin sandıkta tercihini AK Parti'den yana kullandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milattır. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için iktidarımızın ilk günlerinden itibaren sessiz devrimlere imza attık. Bir yandan vesayetin izlerini silmek, demokrasimizi güçlendirmek için mücadele ederken, diğer yandan Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak, ekmeğimizi büyütmek için çalıştık. Rotasını milletimizin çizdiği bir siyasi hareket olarak aziz milletimizden başka hiçbir güç tanımadık. Milletimizden aldığımız güçle, kapatma davalarıyla, ekonomik saldırılarla, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, hukuktan ulaşıma, kısacası akla gelebilecek her alanda 20 yılda asırlık hizmetlere imza attık."

Dünyanın ekonomik ve siyasi anlamda çok ciddi sarsıntılar yaşadığı, eski paradigmaların çöktüğü, yeni bir sistemin kurulma sancılarının yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şahin, "Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda hedeflerin 130'una ve aranan 10 şahsa ulaşıldı
Büyükçekmece'de inşaat alanındaki kazıda 4 ceset bulundu
RTÜK Başkanı Şahin: Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak gerektiğini düşünüyorum
Rapor: PKK/YPG, 2022'nin başında Suriye'de sivillere ait 140 evi yıktı veya hasar verdi
Yusufeli yeni ilçe merkezi gece havadan görüntülendi

Benzer haberler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet