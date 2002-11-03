AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktığını belirtti.
3 Kasım seçimlerinin hemen öncesinde Erdoğan'a siyasi yasak getirildiğini anımsatan Şahin, vesayetin temsilcilerinin seçmene parmak sallamaya, AK Parti'nin siyasi hayatını daha yolun başında bitirmeye çalıştığını ifade etti.
Bütün bunlara rağmen milletin sandıkta tercihini AK Parti'den yana kullandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milattır. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için iktidarımızın ilk günlerinden itibaren sessiz devrimlere imza attık. Bir yandan vesayetin izlerini silmek, demokrasimizi güçlendirmek için mücadele ederken, diğer yandan Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak, ekmeğimizi büyütmek için çalıştık. Rotasını milletimizin çizdiği bir siyasi hareket olarak aziz milletimizden başka hiçbir güç tanımadık. Milletimizden aldığımız güçle, kapatma davalarıyla, ekonomik saldırılarla, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, hukuktan ulaşıma, kısacası akla gelebilecek her alanda 20 yılda asırlık hizmetlere imza attık."
Dünyanın ekonomik ve siyasi anlamda çok ciddi sarsıntılar yaşadığı, eski paradigmaların çöktüğü, yeni bir sistemin kurulma sancılarının yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şahin, "Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.