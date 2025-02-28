AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e eleştiri: Atatürk sizinle gurur duyar mıydı?
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özel, siz Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmakla onur ve gurur duyuyor olabilirsiniz ama Atatürk sizinle gurur duyar mıydı? Bundan emin değildim." dedi.
İzmir
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i parti binasında ziyaret ederek Şahin ve partililerle sohbet etti.
Daha sonra partisinin İzmir İl Başkanlığı'na geçen İnan'ı, İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer karşıladı. İnan, burada şeref defterini imzaladı.
Genel Sekreter İnan, burada gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine takdim ettiği genel sekreterlik göreviyle şeref ve onur duyduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği bu görevle İzmir'e verdiği önemi gösterdiğini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımızın hemen şehrimizle ilgili talimatlarını alıp, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık." dedi.
İnan, İzmir'i TBMM'de en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini belirterek, AK Parti ve AK kadrolar olarak İzmir'i 30 ilçesiyle güçlü şekilde temsil ettiklerini bildirdi.
"Hala bu dönemde vesayet kokan açıklamaları kınıyorum"
28 Şubat'ın "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan İnan, şöyle konuştu:
"Bu antidemokratik süreci lanetliyorum. Hala bu dönemde vesayet kokan açıklamaları kınıyorum. Bugün İzmir'in ticaretini, istihdam sıkıntılarını, esnafın, gençlerin, kadınların sıkıntılarını konuşmak yerine bulunmuş oldukları makamları belli başlı vesayet tutumları için araçsallaştırmaya çalışanları kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerine seslenmek istiyorum, bu açıklamaları yapan şahıslar sizin kurumunuzu ve İzmir ticaretini önemsemiyor. Bu arkadaşlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'nin yönettiği yerel yönetim anlayışına bir eleştiri dahi duymuyoruz. Bu davranışlara ve vesayet tutumlarına yönelik tavrımız nettir."
İnan, parti olarak hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu ve bu seçime kadar çalmadıkları kapı, girmedikleri gönül kalmayana kadar çalışacaklarını aktardı.
"Atatürk sizinle gurur duyar mıydı?"
İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Ben kuruluşun partisinin genel başkanıyım. Kuvayi Milliye ruhundan geliyorum" açıklaması yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Kuvayi Milliye ruhunun tek sahibinin kendi olduğunu gören anlayıştan hızla çıkmasını talep ediyorum. Kuvayi Milliye, Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm milletindi. Cumhuriyet Halk Fırkası da tek parti olarak milletin tek temsilcisiydi. Sayın Özel, siz Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmakla onur ve gurur duyuyor olabilirsiniz. Bu çok doğal. Tüm vatandaşlarımız eminim ki bundan gurur duyardı. Keşke Gazi sağ olsaydı da miras bıraktığı koltuğu şaibeler, iddialar, deste deste para görüntüleriyle oturmuş olarak sizi görseydi. Sizin oturmakta gurur duyduğunuz o koltuğun sahibi Atatürk de sizle gurur duyar mıydı? Sizin o koltukta oturmaktan gurur duyduğunuzdan eminim ama Atatürk sizinle gurur duyar mıydı? Bundan emin değildim. "
İnan, Özel'in, "oturduğu koltuğu sağlamda tutmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanmaktan vazgeçmesi" gerektiğini söyledi.
Saygılı da İnan'ı yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı diledi.
İnan'a AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.