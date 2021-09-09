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Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kızılcahamam'da istişare ve eğitim kampı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kampa video konferans aracılığıyla katılması bekleniyor.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.09.2021
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kızılcahamam'da istişare ve eğitim kampı düzenleyecek

Ankara

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam'da üç gün sürecek istişare ve eğitim kampı gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da yarın başlayacak ve 11-12 Eylül'de devam edecek istişare ve eğitim kampında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans aracılığı ile katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

İstişare ve eğitim kampına, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ile 81 İl Kadın Kolları Başkanları katılacak.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasıyla başlayacak kamp programında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Jülide Sarıeroğlu, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuşmacı olarak yer alacak.

Kamp, Kadın Kolları Başkanlığının 2023 yol haritası doğrultusundaki teşkilat çalışmaları ile yurt çapında yürütülen ve başlayacak yeni projeler çerçevesinde yapılacak.

Ayrıca çalıştayın da düzenleneceği kampta, katılımcılara uzmanlar tarafından hitabet, aile içi iletişim, sosyal medya kullanımı, seçmenle etkili iletişim ve benzeri konularda eğitimler verilecek.


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