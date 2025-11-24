AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, depremden etkilenen öğretmenlerle buluştu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya'da öğretmenlerle buluştu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Malatya ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğretmenler ve aileleriyle bir araya geldi.
Depremden etkilenen öğretmenlerin yaşadıkları zorlukların, kayıplarının ve buna rağmen ayakta kalma azimlerinin anlatıldığı programda, özellikle psikososyal destek, çocukların eğitime erişimi gibi konular ele alındı.
"Onların azmi, bu ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin en somut göstergesi"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, öğretmenlerin sadece sınıfların değil, milletin ve ülkenin istikbalini inşa ettiğini vurgulayarak, deprem bölgesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.
Malatya'nın depremin en ağır yükünü taşıyan illerden biri olduğunu belirten Ercan, "Öğrencilerini bırakmayan, şehirlerini terk etmeyen, geçici sınıfların içinde 'eğitim devam etmeli' diyen öğretmenlerimizle iftihar ediyoruz. Onların azmi, bu ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin en somut göstergesidir." diye konuştu.
Deprem sonrası öğretmenlere ve ailelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Ercan, "Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin ilk anından itibaren sahada. Bizler de AK Parti Kadın Kolları olarak sadece acı günlerde yanlarında olmakla kalmıyor, yaralar tam olarak sarılana kadar bu süreci takip etmeye devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin ve ailelerinin her cümlesi bizim için bir talimat niteliğindedir. Bu talepleri ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak çözüm için adım atacağız." ifadelerini kullandı.
"Biz, öğretmenlerimizi sadece bir günde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz"
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, özellikle deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Ercan, "Biz, öğretmenlerimizi sadece bir günde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Deprem bölgesindeki her öğretmenimizin ailelerinin yükünün bir nebze hafiflemesi için ne yapılması gerekiyorsa, kadın kolları teşkilatlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. 24 Kasım vesilesiyle bir kez daha tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.
Ercan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının bu tür programlarının farklı illerde devam edeceğini bildirdi.