Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Her başarıda, bugün minnetle yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Duran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Ömrünü, çocukların gelişimine adayan, onların kalbine hem bilgiyi hem de karakteri işleyen öğretmenlerin ülkenin istikbaline yön veren en kıymetli rehberler olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı