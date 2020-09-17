Euro
8.91
Dolar
7.55
BIST 100
1,103.17
Altın
1,943.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oluyor Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes'ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.09.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59'uncu yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Onlara bu zulmü reva görenler tarihin çöplüğüne atıldılar. Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes’ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum. Aradan geçen yıllar bize milet iradesinin, demokrasinin ve seçme-seçilme hakkının ne kadar değerli bir kazanım olduğunu öğretti. Milletimiz, 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman darbelere geçit vermeyecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 85 bini geçti
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınadı

AK Parti'li Kurtulmuş, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti'li Kurtulmuş: 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür.

AK Parti'li Kurtulmuş: 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür.
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki