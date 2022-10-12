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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönem bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye 2023 seçimleriyle yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem sadece Türkiye için değil, bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacaktır." dedi.

Ferdi Türkten   | 12.10.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönem bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacak Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

AK Parti "Genç Liderler Okulu Eğitim Programı" parti genel merkezinde Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un "ilk dersi"yle başladı.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Siyasette güç ve karar merkezinin sadece millet olduğuna, güçlü büyük Türkiye idealine inanan bir siyasi hareket olarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin bu davanın bir ayağı, adil, hakkaniyetli yeni bir dünya sistemi kurmanın diğer ayağı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin bir slogandan ibaret olmadığını söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarıyla sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin partisi olduğunu anlatan Kurtulmuş, bu hareketin Türkiye'yi yarınlara taşıyacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin kuşatıcı bir siyasi hareket olduğunu dile getirerek, "AK Parti, bir zümrenin, bir elit sınıfın, bir etnik yapının, bir mezhebin partisi değildir. 85 milyon yurttaşımızın hepsinin ortak sesi, ortak eğilimidir. Siyasette 85 milyonun hepsini kucaklama kabiliyetine sahip tek siyasi hareket burasıdır." ifadelerini kullandı.

Milleti hakir gören zihniyeti eleştiren Kurtulmuş, "(Bunlar cahil cühela olduğu için gider hep AK Parti'ye oy verirler) diyor. Milleti cahil olarak görmeyin, bu milletin en az okumuş adamı seni sol cebinden çıkarır çöp tenekesine atar." değerlendirmesini yaptı.

"Bu milleti enayi yerine koymayın"

CHP'nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifine değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Helalleşme diyor ya tamam biz insanların sözüne inanırız, niyet testi yapmayız ama helalleşmeden önce herhalde bir şekilde, şahsi olarak söylemiyorum, kurumsal olarak CHP'nin özür dilemeye ihtiyacı yok mudur? Bu milleti enayi yerine koymayın. 27 Mayıs darbesinin arkasındaki zihniyet CHP'nin zihniyeti değil midir? 12 Mart'ın arkasındaki zihniyet CHP'nin zihniyeti değil midir? 28 Şubat'ta ortaya çıkan zihniyet açık şekilde CHP zihniyeti değil midir?"

Başkanvekili Kurtulmuş, CHP'nin yasa teklifinin ileride onu yanlış yorumlayacak bir iktidar geldiğinde nasıl tekrar başörtüsü zulmüne dönüşebileceğinin görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği çağrısını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ne gariptir ki Cumhurbaşkanımızın konuşmasının üzerinden 1,5-2 dakika geçti, hemen Cumhuriyet Halk Fırkasının genleri harekete geçerek 'olmaz, böyle bir anayasa değişikliği yapamayız' demeye başladılar. Madem öyle hodri meydan, samimiyseniz, sadece CHP için söylemiyorum, Meclisteki bütün partilere... Bunu siyasetin dışına çıkaralım, üst bir mesele, kimsenin bozamayacağı şekilde anayasa ile başörtüsü kazanımlarımızı garanti altına alalım ve Türkiye böylece bir büyük adımı atmış olsun."

AK Parti'nin özgürlükler üzerindeki engelleri kaldıran bir siyasi hareket olduğunu, ana diller üzerindeki engelleri de kaldırdığını anlatan Kurtulmuş, "Ana dili ana sütü kadar helal gören bir siyasi hareketiz." dedi.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin aynı zamanda reformcu ve hatta devrimci bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

2023 seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Reise oy vereceğiz ama AK Parti'ye vermeyeceğiz." demenin ise başlı başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zayıflatma girişimi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçtireceğiz ve AK Parti'yi açık ara birinci parti yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni bir döneme geçmek üzere olduğunu, 20 yılda bunun altyapısının hazırlandığını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye 2023 seçimleriyle yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem sadece Türkiye için değil, bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılı bütün insanlık tarafından takip edilecektir." diye konuştu.

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