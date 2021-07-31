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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." dedi.

Kemal Karadağ   | 31.07.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Konya'daki insanlık dışı saldırıda 7 vatandaşın alçakça katledilmesinin yürekleri dağladığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşliğin şehri Konya'da estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletin sağduyusunun galip geleceğini ifade eden Kurtulmuş, canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına emin olduğunu kaydetti.

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