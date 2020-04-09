AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Balkan halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede, Balkan ülkelerine tıbbi yardım ve destekte bulunulacağını bildirdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 9, 2020
Türkiye'nin Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'a yaptığı yardımlar iyi günde olduğu kadar kötü günde de dost olduğunun açık göstergesidir. pic.twitter.com/d4GeSWZ6L6
"Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'a yaptığı yardımlar iyi günde olduğu kadar kötü günde de dost olduğunun açık göstergesidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.