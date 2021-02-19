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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Kurtulmuş, "Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 19.02.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

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