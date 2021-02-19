AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı
Kurtulmuş, "Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.
Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz sene Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.