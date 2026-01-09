Dolar
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Hakikatin izini sürmenin tüm zorluklarına rağmen bu sorumluluğu omuzlayan ve toplumu aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Nur Candan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, mazlumların sesi olmanın ve hakikatin izini sürmenin tüm zorluklarına rağmen bu sorumluluğu cesaretle omuzlayan ve toplumu aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, görevi esnasında hayatını kaybeden, hakikatin bedelini canlarıyla ödeyen tüm basın mensuplarını rahmetle anıyorum."

