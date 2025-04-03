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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan GKRY etkinliklerinde ortaya çıkan görüntülere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde verilen mesaj ve ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan GKRY etkinliklerinde ortaya çıkan görüntülere tepki

Ankara

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü sebebiyle GKRY tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan görüntüler ve verilen mesajlara tepki gösterdi.

Bu mesaj ve ortaya çıkan görüntülerin "asla kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının eşit sahibi olduğu bu topraklarda böylesi provokatif adımlar, adada gerçek ve kalıcı bir çözüme değil, kutuplaşmaya ve çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs'ta barış içerisinde sürdürülebilir bir gelecek, her iki halkın ve devletlerin egemen eşitliği ve buna dayalı uluslararası statülerinin kabulü ile mümkün olabilecektir. Kıbrıs Türk halkının bu haklı davasında, bizler daima yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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