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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul için iptal başvurusu yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 05.04.2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul için iptal başvurusu yok

İstanbul

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum." dedi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki Nüfus Müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor."

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