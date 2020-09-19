Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Aybüke İnal   | 19.09.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar çalışacak

AB, Türkiye ile diyaloğu tercih ediyor

HÜDA-PAR Genel Başkanı Sağlam: Türkiye haklılığını uluslararası ilişkilerde tescil etmesi lazım

HÜDA-PAR Genel Başkanı Sağlam: Türkiye haklılığını uluslararası ilişkilerde tescil etmesi lazım
Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor
Hukuk ve hakkaniyete karşı reel politik: AB'nin Doğu Akdeniz'de dökülen makyajı

Hukuk ve hakkaniyete karşı reel politik: AB'nin Doğu Akdeniz'de dökülen makyajı