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Politika

AK Parti Gençlik Kolları ramazanda 200 binden fazla gençle iftarda buluştu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, "Gençlik Sofrası" programları kapsamında ramazanda 200 binden fazla gençle iftarda bir araya geldi.

Betül Bilsel  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
AK Parti Gençlik Kolları ramazanda 200 binden fazla gençle iftarda buluştu

Ankara

Gençlik Kollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

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Bu kapsamda, "AK Gençlik Her Anında, Hep Yanında" mottosuyla, 81 il, 922 ilçede sahaya inen Gençlik Kolları, teşkilat mensuplarınca düzenlenen iftar ve iftar sonrası programlarında 350 binden fazla gence ulaştı.

Türkiye genelinde 800 bin iftariyelik dağıtımı yapan Gençlik Kolları, 2 bin 500'ü aşkın noktada kurulan "Gençlik Sofrası"yla 200 binden fazla gencin katıldığı iftar programları gerçekleştirdi.

"Çay Bizden, Sohbet Sizden" programı kapsamında 150 binden fazla gencin katıldığı iftar sonrası buluşması yapıldı.

Üniversite başkanlarınca gerçekleştirilen "kampüs iftarları" ile öğrenci evlerine iftar ve sahur ziyaretlerinde bulunuldu.

Yeni Seçmen Başkanlığı ise 81 ilde eş zamanlı olarak "Yeni Seçmen Kardeşlik Sofrası" sahur programları gerçekleştirdi.

İnsan Hakları Başkanlığı da Gazze'de yaşanan olaylara dikkati çekmek amacıyla 81 ilde "Gazze'de Ramazan" sergileri düzenledi.

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