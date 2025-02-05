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Politika

AK Parti, depremin ikinci yılında bölgede vatandaşların yanında olacak

AK Parti, bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, bölgede vatandaşlarla bir araya geleceğini bildirdi.

Abdullah Özkul  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
AK Parti, depremin ikinci yılında bölgede vatandaşların yanında olacak

Ankara

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, bölgede kapsamlı program gerçekleştirecek.

Bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının deprem bölgesinde yapacağı programlarda, vatandaşlarla birebir temas kurulacak, hane ziyaretleri gerçekleştirilerek.

Vatandaş ile dayanışma sahada gösterilecek

Ziyaretler sırasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın selamları depremzede vatandaşlara iletilecek, afet sonrası yapılan çalışmalar hakkında doğrudan vatandaşların görüşleri alınacak.

Yeni konutlarına kavuşan ailelerle bir araya gelinirken, henüz ev teslimi gerçekleşmeyen vatandaşların talep ve beklentileri dinlenecek. Devletin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacak.

Programlarla birlik ve beraberlik mesajının en güçlü şekilde sahada verilmesi, depremzedelerle doğrudan temas kurularak yaraların birlikte sarılacağının bir kez daha gösterilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelindeki AK Parti milletvekilleri de bu programlara katılım sağlayacak, böylece sadece bölge halkının değil, tüm Türkiye'nin depremzedelerin yanında olduğu mesajı güçlü şekilde verilecek.

AK Parti'nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin içinde, sahada ve vatandaşın yanında olduğunun bu büyük organizasyonla bir kez daha gösterilmesi, depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle, acıların paylaşılarak hafifletilmesi, umutların hep birlikte yeşertilmesi hedefleniyor.​​​​​​​

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