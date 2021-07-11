AK Parti Ankara Milletvekili Çam, muhalefetin 'israf' eleştirilerine yanıt verdi
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, muhalefetin "makam araçları", "Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar" ve "Marmaris'teki yazlık devlet konukevi"ne yönelik israf yakıştırmasına tepki gösterdi.
TBMM
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine, muhalefetin, "Saraylarda, köşklerde oturuyor, buraları boşaltacağız. Devletin uçaklarını satacağız. Makam aracı saltanatına son vereceğiz." sözlerini, dillerine pelesenk ettiklerini söyledi.
AK Parti'li Çam, belediyede işbaşına gelince ambulans, cenaze veya hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizerek şov yapanların, "Satacağız" deyip, misliyle geri aldığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şan, şöhret ve makamlara asla önem vermediği için milletin gönül tahtında yer bulduğunu, devletin itibarını yükseltmek için canını dahi ortaya koyduğunu dile getiren Çam, "Sizler türlü türlü algı oyunlarına girseniz de milletimiz, liderini tanıyor, samimiyetine güveniyor, ülkemizin temsilini her vesileyle yapmasından da mutlu." diye konuştu.
Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada ancak kudretli liderlerin başarılı olabileceğini ifade eden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güç ve temsil kabiliyetiyle dost ve düşmana devlet heybetini gösteren liderler sonuç alabilir. Atatürk'ün, devletimizin kuruluşu sonrası yeni köşkleri hızlıca inşa ederek yabancı misafirlerini ağırlama gayreti de bu sebeptendir; birkaç ayda Yalova'da, Florya'da deniz köşkleri inşa ettirmiştir. Bu toprakların geleni gideni bitmez. Diğer devlet ricallerinin bu coğrafyayla rabıtası kesilmez. Kesiliyorsa demek ki devlet yönetiminde bir sıkıntı olmuş; işbaşına sünepe, iş yapmayan birileri gelmiş demektir."
"Devlet ricali ağırlama kolay işler değil"
Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Çam, ülkeye gelen resmi konukların her zaman otellerde ağırlanamayacağını, gelenlerin konum ve beklentilerine göre en az o devletler kadar Türkiye'nin de göstermesi gereken ev sahipliği koşullarının bulunduğunu dile getirdi.
Devlet ricali ağırlamanın kolay işler olmadığını söyleyen Çam, "Burası kadim medeniyetler diyarıdır. Binbir çeşit devletin eski çağlardan beri göz diktiği, kıskandığı, sahip olamadıkları için hayıflandığı bir coğrafyadır. Savaşmamak için, barışı etkin ve güçlü kılacak iletişim ve diplomasi trafiği gerekir. Zaten milletimizi de Cumhurbaşkanlığı forslu aracının salına salına gidip, kırmızı ışıkta durup beklemesi rahatsız eder aksine; milletimiz, her an havada, karada, kısacası her yerde etkin ve güçlü bir şekilde al bayrağımızı dalgalandırmasını, oradan oraya koşmasını, sürelerini iyi kullanmasını bekler." değerlendirmesinde bulundu.
"Kalabalık heyetle özel uçak seyahatleri, tarifeliye göre daha pahalı değil"
Cumhurbaşkanlığına ait uçaklara yönelik eleştirilere işaret eden Çam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara geldiklerinde devlet uçaklarını satacaklarını söylediğini anımsattı. Lütfiye Selva Çam, şunları kaydetti:
"Bu söylemler 1980'lerde, ilk defa ATA uçağımız Türkiye'ye kazandırıldığında da söylenmişti. 40 yıldır bir arpa boyu yol alınmamış. Devletimiz hala o binlerce saatlik uçuşu olan uçaklarımızın bakımını yapıyor; hizmet üretiyor. Kalabalık heyetle birlikte özel uçaklarla yapılan seyahatler, tarifeli uçuşlara göre daha pahalı değil. Partiniz de sık sık kiraladığı için çok iyi bildiğiniz üzere, kalabalık heyet uçuşlarında sanıldığı kadar özel uçaklarla seyahatler tarifeli uçuşlara göre daha pahalı olmuyor. Belli bir biletli yolcu sayısını tuttuğunda hem zaman hem de maliyet tasarrufu dahi oluyor.
Devletimiz Asya, Avrupa ve Afrika'da etkin olma mücadelesindeyken, sizlerin zerre dert ve tasası olmuyor. Cumhurbaşkanımız ve kabinesi bırakın uyku uyumayı, bir anlık dinlenecek vakti dahi bulamadan milletimize hizmet yolunda ömür tüketiyorlar. Öyle sizler gibi salına salına gezip dolaşarak, gönül eğlendirerek, tarifeli uçaklarla keyifli seyahat yapma konforları da yok."
"Kokteyllerinizi yudumlarken..."
Çam, AK Parti iktidarlarının, kamunun hakkını her daim titizlikle gözettiğini belirterek, "Hükümetimizin inşa ettiği o modern havalimanlarının VIP salonlarında, dünya markası olmuş THY 'Business Class' koltuklarında kokteyllerinizi yudumlarken bütün bu imkanları sağlamış dünya liderine ve ekibine minnet ve teşekkürünüzü esirgemeyin, kıskançlık ve hasislik yapmayın." ifadesini kullandı.