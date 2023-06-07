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Politika

AK Parti 28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 21 yıldır hayata geçirilen hizmetleri ileriye taşımak, milletin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kemal Karadağ  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
AK Parti 28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı düzenlendi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Milletvekillerine başarı dileyen Göktaş, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin milletin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

Seçimlerdeki başarının önemli sorumluluklar getirdiğinin altını çizen Göktaş, "21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileriye taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedeflere ulaştırmak için çalışacaklarını bildirdi.

Her zaman milletvekillerinin yanında olacağını kaydeden Göktaş, "Milletimiz için atacağınız hiçbir adımda kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz." dedi.

"Bağırarak konuştuğunuzda iş yapmış olmuyorsunuz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise partilerinin bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Milletvekillerine başarı dileyen Keşir, AK Parti iktidarları döneminde kadınların siyasete katılım oranının yükseldiğini ifade etti.

Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetin içinde etkin rol yapma kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

TBMM'deki kadın milletvekili oranının yüzde 20'ye ulaştığını aktaran Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadın Kolları Teşkilatı'nı partinin üç ana unsurundan bir haline getirdiğini anlattı.

Ayşe Keşir, iktidarları döneminde kadınların çok sayıda kazanım elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"'Kadın hakları' diye yüksek sesle konuşulunca olmuyor bu işler. Bağırarak konuştuğunuzda iş yapmış olmuyorsunuz. Önemli olan icraat. Anayasa'nın eşitlik ilkesi, 'kadın-erkek eşittir' ilkesi başta olmak üzere Medeni Kanun'da, Türk Ceza Kanunu'nda, İş Kanunu'nda tarihe geçecek pek çok düzenleme AK Parti döneminde yapıldı."

Kadınların iş gücü piyasasına katılımının arttığını söyleyen Keşir, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını, eğitimin önündeki engellerin aşıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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