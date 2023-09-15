Adalet Bakanı Tunç: Davalarda zaman aşımını kaldıran iktidar biziz
Adalet Bakanı Tunç, "(Sivas olaylarına ilişkin davada zaman aşımı) Siz bu davayı bitirdiniz demek, ne hukuki ne ahlaki. İnsanlığa karşı işlenen suçlar bakımından zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz." dedi.
Zonguldak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas olaylarına ilişkin firari 3 sanığın davasının zaman aşımından düşmesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve 'Siz bu davayı bitirdiniz, suç ortağısınız.' demek, bir kere çok çirkin bir davranış, ne hukuki ne ahlaki. O nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz." dedi.
Bakan Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinin ardından bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun Sivas olaylarına ilişkin davayla ilgili açıklamasına yönelik sorusunu yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarının kabul edilemeyeceğini, CHP Genel Başkanının çirkin bir beyanatta bulunduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:
"Burada şunu ifade edelim; bir kere 1993 yılında meydana gelen bu elim olaylar sonrasında Sivas davası süreci başladı. Sivas davasında gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreçleri o dönem başladı, devam etti ve mahkumiyetler verildi. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Ana davanın hükümlüleri, cezalarını cezaevlerinde çekmeye devam ediyorlar. Tabii 3 firari sanıkla ilgili yargılama süreci gerçekleştirilememişti. Firari sanıklar yakalanamamıştı. Kırmızı bülten çıkarılarak uluslararası düzeyde de aranmaları sağlandı. Bu da sonuç vermedi.
Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi dolduğunda ki o dönemde yürürlükte olan ceza kanununa göre zaman aşımı 30 yıllık bir süre. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı söz konusu oldu. Bu tür davalarda özellikle insanlığa karşı işlenen suçlar bakımından zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oldu. Türk Ceza Kanunu bu anlamda değişti ama olayın meydana geldiği 1993 tarihinde yürürlükte olan ceza kanununa göre bu hüküm yoktu. Dolayısıyla suçun işlendiği tarihteki hüküm dikkate alındığı için ve 30 yıllık da zaman aşımı süresi dolduğu için sanıklar kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı halde yakalanamayıp Türkiye'ye getirilemediği için zaman aşımı süresi dolunca mahkeme zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve 'Siz bu davayı bitirdiniz, suç ortağısınız.' demek, bir kere çok çirkin bir davranış, ne hukuki ne ahlaki. O nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz."
"Maden ocağındaki göçüğe ilişkin idari ve adli soruşturma açılmıştır"
Bakan Tunç, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin soru üzerine de bu tür ölümlü ve yaralamalı kazalarda mutlaka idari ve adli soruşturma açıldığını belirterek, "Önceki kazalarda olduğu gibi burada da gerekli idari ve adli soruşturma açılmıştır. Henüz daha olay yeni, dolayısıyla bilirkişi incelemeleri vesaire söz konusu olur. Sonrasında da gerekli adli süreçler tamamlanır. O noktada herhangi bir endişemizin olmaması gerekir." diye konuştu.
Bakan Tunç, Zonguldak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Tunç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle önemli yatırımlara sahne olduğunu söyledi.
Bakan Tunç, Kilimli-Zonguldak yolundaki tüneller, Kilimli-Filyos arasındaki yol çalışmaları ve Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri, Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Zonguldak Havalimanı'nın bölgenin önemli yatırımları olduğuna değinerek, madencilik konusunda da Türkiye Taşkömürü Kurumunun yaşatılması ve devamı noktasındaki taleplere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin duyarlı olması dolayısıyla çalışmaların sürdürüldüğünü görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Tunç, Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madencilere başsağlığı diledi.
Son zamanlarda sosyal haklarıyla ilgili yapılan çalışmaların madencilerin lehine olduğunu vurgulayan Tunç, Zonguldak'ta zaman zaman bu tür üzücü kazaların meydana geldiğini, kazaların meydana gelmemesi için bundan sonra alınması gereken tedbirler konusunda hassas olduklarını dile getirdi.
Tunç, 4 madencinin kazaya maruz kaldığını, 3'ünün hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını, 1'inin tedavisinin devam ettiğini aktararak, kurtarma çalışması sırasında yaralanan 2 madencinin de taburcu edildiğini belirtti.
Adalet Bakanlığına ait yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını anlatan Tunç, yapımı tamamlanan binalara ilişkin bilgi verdi.
Tunç, kentteki diğer projelere yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, Çaycuma Adalet Binasının proje ihalesinin gelecek günlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.
- "Önceliğimiz deprem bölgesi"
Adalat Bakanı Tunç, Türkiye'de vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde faydalanabilmeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Bugüne kadar özellikle Yargı Reformu Strateji Belgeleri çerçevesinde İnsan Hakları Eylem Planlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda çok önemli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdiklerinden bahseden Tunç, şunları aktardı:
"Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ile milletimizin, ülkemizin huzurlu bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesi. Özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması adına orada değerlendirmelerde bulunduk. Hasar gören, yıkılan adliye sarayları, kamu binaları için çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor. Önceliğimiz oradaki vatandaşlarımızın bir yıl içerisinde sıcak konutlarına kavuşması. Bununla ilgili çalışmalar da son sürat devam ediyor."
Tunç, "önce insan" demeye devam edeceklerini, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da insanı ve aileyi, toplumu güçlendirecek yatırımları hız kesmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.