Adalet Bakanı Gül: AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz
Adalet Bakanı Gül, "AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı demokratik toplum için tehdit olarak görürken, 'Türkiye'de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi kararlar da veriliyor." dedi.
İstanbul
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı, bir hükümetin, partinin yargısı değil. Mahkemenin önüne gittiğinde, hakimin karşısına çıktığında hangi partiden olursa olsun, hangi yaşam tarzında olursa olsun bir şey arıyor, adalet." dedi.
Gül şunları kaydetti:
"AK Parti 1990'lı yılların faili meçhul dönemlerini ve o dönemin uygulamalarını sona erdirmiş ve vesayetle devlet içinde ne olursa olsun devletin hiyerarşisi dışındaki hangi yapı varsa onlarla mücadele eden, çetelerle gayrimeşru her oluşumla mücadele eden bir partidir. Bizim varlık sebebimiz budur. Bu konuda çok önemli adımlar attık, neticeler aldık. Bu hususta tekrar kimse Türkiye'yi eski Türkiye'ye götüremeyecek."
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