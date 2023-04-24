Dolar
19.40
Euro
21.38
Altın
1,977.18
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,016.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Soykırım, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum." dedi.

Kemal Karadağ  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Soykırım, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin, "Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türk milletinin ve hiçbir Türk devletinin tarihinde soykırım yoktur. Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Tarih de tarihi hakikatler de iftirayla değişmez ve değiştirilemez. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Palabıyık, 1915 Olaylarını soykırım sayan bir mahkeme kararının bulunmadığını söyledi
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikli araçlarla birlikte şarj ve bataryada Avrupa'nın üretim üssü olmayı hedefledik

Benzer haberler

Doç. Dr. Palabıyık, 1915 Olaylarını soykırım sayan bir mahkeme kararının bulunmadığını söyledi

Doç. Dr. Palabıyık, 1915 Olaylarını soykırım sayan bir mahkeme kararının bulunmadığını söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tarihi çarpıtan çıkar lobisini kınıyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ: Soykırım, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır

Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması: Milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması: Milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta "1915 Olayları" paneli düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta "1915 Olayları" paneli düzenledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkevi'ndeki "1915 Olayları" paneline video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkevi'ndeki "1915 Olayları" paneline video mesaj gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet