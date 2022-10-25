Dolar
18.61
Euro
18.35
Altın
1,640.27
ETH/USDT
1,344.40
BTC/USDT
19,298.00
BIST 100
4,000.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - İstanbul Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - Ankara Parçalı güneş tutulması, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden gözlemleniyor
logo
Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle Anayasanın 24'üncü maddesine iki fıkra ekleneceğini, aileyle ilgili düzenleme kapsamında da Anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirileceğini bildirdi.

Kemal Karadağ, Ali Kemal Akan   | 25.10.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz

Ankara

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, 1978'de inşa edilen cezaevinin 1980 darbesi sonrasında hak ihlallerine ve bazı acılara tanıklık ettiğini söyledi.

"Böyle bir cezaevini açık tutmak, Türkiye için doğru bir şey değildi." diyen Bozdağ, cezaevinin tahliye edildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığının cezaevini bir hafıza müzesine, kültür merkezine ve kütüphaneye dönüştüreceğini dile getirdi.

Cezaevi binasının muhafaza edileceğini aktaran Bozdağ, sonradan cezaevinin çevresine yapılan ek binaların yeniden ele alınacağını kaydetti.

Binanın depreme dayanıklılığına yönelik de analizler yapılacağını ifade eden Bozdağ, müzeye dönüştürülecek cezaevinin bölge için de önemli bir yer haline geleceğini vurguladı.

Bakan Bekir Bozdağ, "Bir dönem de olsa kötü hatıralarla anılan bir cezaevimiz yok. Bu son derece önemli." dedi.

Anayasa değişikliği

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili soru üzerine Bozdağ, "Anayasa değişikliği çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arzı yapıldı." dedi.

Bakan Bozdağ, teklifin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını bildirdi.

Anayasa değişikliği teklifinin içeriğine yönelik Bozdağ, "Aile var, 41'inci maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24'üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz." diye konuştu.

"NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar"

Finlandiya'dan gelecek heyetle Adalet Bakanlığı yetkililerinin görüşeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz, biz de sizin NATO'yla ilgili giriş sürecini tamamlayacağız.' Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayı ile olacaktır. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke, sözünü tutar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti
Çanakkale'de Macaristan Gelibolu Anıtı'nın açılışı yapıldı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Bakan Akar: (Kimyasal silah iddiası) Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, karalama yoluna gitmeye çalıştılar

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ: Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsü değişikliği için gerekirse referanduma da gidilebilir

Adalet Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti

Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti
Bakan Bozdağ: Amasra'daki maden kazası bütün boyutlarıyla soruşturulacak

Bakan Bozdağ: Amasra'daki maden kazası bütün boyutlarıyla soruşturulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet