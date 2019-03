Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerden destek isteyerek, "Türkiye'ye kem gözle bakanların farkındasınız dolayısıyla 31 Mart'ta güçlü bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeniz lazım." dedi.

Bakan Varank, beraberindeki AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile AK Parti'nin Sarıkamış Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Varank, burada yaptığı konuşmada, yeni projelerle Kars'ı ve Sarıkamış'ı dünyaca tanınan turizm markası yapmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Kış turizminin Sarıkamış için önemli olduğunu ifade eden Varank, "Kış turizm imkanlarının yanında bölgedeki diğer turistlik faaliyetleri, yapılacak işleri de tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlçede kalmış sanayi sitesinin ilçe dışarı taşınmasını istediğinizi biliyorum, inşallah sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili elimizde gelen tüm desteğimi vereceğiz." diye konuştu.

Mahalli idareler genel seçimlerine değinen Varank, "31 Mart yerel seçimlerinin ayrı bir önemi var. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ilçenin sorunlarını çözdü. Önümüzdeki dönemde de sizlerin vereceği destekle inşallah Sarıkamış'a hizmet etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Sarıkamış'ın her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek, "Sizler her zaman AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldunuz, sizlerin verdiği desteğin her zaman farkında olduk. Etrafımızdaki çalkantıların, Türkiye'ye kem gözle bakanların farkındasınız dolayısıyla 31 Mart'ta güçlü destekle sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.