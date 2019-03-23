'31 Mart terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasındaki en kritik seçim olacaktır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır." dedi.
Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Cumhur İttifakı"nın Büyük Ankara Mitinginde konuştu.
Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız. MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek? Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın." diye konuştu.
Bahçeli, Mansur Yavaş'ın eski ülkücü, eski MHP'li olmadığını dile getirerek, "Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir." ifadelerini kullandı.