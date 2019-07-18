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Politika

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sinan Uslu,Adem Balta   | 18.07.2019
11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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