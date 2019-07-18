11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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