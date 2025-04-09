Yapay zeka robotu Grok, kutuplaşmanın aracı mı oluyor?
Ankara
Sosyal medya platformu X’e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok, kullanıcı yönlendirmeleriyle kişiye özel ve zaman zaman manipülatif içerikler üretmesi ile gündemde. Grok’un çevrim içi bilgi doğrulama süreçleri ve dijital kutuplaşma üzerindeki etkilerini, Anadolu Ajansı Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk Görçin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.