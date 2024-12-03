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Yapay zeka edebi metinlerin “anlatı evrenine” ne katabilir?

Ümmühan Atak  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Yapay zeka edebi metinlerin “anlatı evrenine” ne katabilir?

Ankara

Yapay zeka araçlarının edebi metinlere müdahalesi, edebiyat dünyasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tartışmalar arasında, yapay zekanın ürettiği metinlerin edebiyatın “anlatı evrenine” ne kadar yaklaşabileceği ve bu metinlere yönelik eleştirilerin kime ya da nasıl yapılacağı gibi sorular öne çıkıyor. “Dijital Üçlemeler” serisinde yapay zeka kullanımını işleyen Yazar Ahmet Melih Karauğuz ile bu konuyu ele aldık.

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