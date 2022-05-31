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Türkiye’nin sınır güvenliği

Halil İbrahim Ciğer   | 31.05.2022
Türkiye’nin sınır güvenliği

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi. Türkiye’nin sınır güvenliğini Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ile konuştuk.

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