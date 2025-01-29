Türkiye’nin hazırladığı iklim kanunu ile ne amaçlanıyor?
Ankara
Türkiye’de iklim değişikliğine dair kanun teklifi şekilleniyor. Kanunla neler amaçlanıyor? Türkiye’nin küresel iklim krizine etkisi ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.