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Türkiye’nin hazırladığı iklim kanunu ile ne amaçlanıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Türkiye’nin hazırladığı iklim kanunu ile ne amaçlanıyor?

Ankara

Türkiye’de iklim değişikliğine dair kanun teklifi şekilleniyor. Kanunla neler amaçlanıyor? Türkiye’nin küresel iklim krizine etkisi ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile konuştuk.

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