Dolar
18.80
Euro
20.35
Altın
1,910.81
ETH/USDT
1,520.00
BTC/USDT
20,802.00
BIST 100
5,431.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Türk savunma sanayisinin yıldızları İHA ve SİHA'lar neden önemli?

Türk savunma sanayisi 2022'yi tarihi başarılarla geride bırakırken bu başarının en büyük taşıyıcılarından biri yerli İHA ve SİHA'lar oldu. Yerli ve milli İHA ve SİHA’ların önemini AA Muhabiri Göksel Yıldırım anlattı.

Tuba Memiş   | 19.01.2023
Türk savunma sanayisinin yıldızları İHA ve SİHA'lar neden önemli?

Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur
Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
Dronla bilinçsiz zirai ilaçlama insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz

Benzer haberler

Türk savunma sanayisinin yıldızları İHA ve SİHA'lar neden önemli?

Türk savunma sanayisinin yıldızları İHA ve SİHA'lar neden önemli?

Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Hiçbir işimizde tek kuruş kredi kullanmadık

'Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet