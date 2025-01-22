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Trump’un küresel ısınma mücadelesinden ABD’yi çıkarması dünyayı nasıl etkileyecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Trump’un küresel ısınma mücadelesinden ABD’yi çıkarması dünyayı nasıl etkileyecek?

Ankara
ABD’de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün ülkesini Paris Anlaşması’ndan çıkaran Donald Trump’ın bu kararının, dünya devletlerinin küresel ısınmayla mücadelesine etkilerini, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile konuştuk.

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