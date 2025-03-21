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Trump-Putin telefon görüşmesi Rusya-Ukrayna cephesine barışı getirebilecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Trump-Putin telefon görüşmesi Rusya-Ukrayna cephesine barışı getirebilecek mi?

Ankara
ABD Başkanı Trump’ın, son bir haftada Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, barış için umut veriyor mu? Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefonda görüşen Trump, Suriye’de hangi adımları atacak? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

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