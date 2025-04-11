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Trump’ın yol açtığı küresel ticari fırtına Türkiye için üretim fırsatına nasıl dönüşür?

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik başlattığı ticaret savaşının küresel etkisi ne olacak? Söz konusu dönemin, Türk sanayisine sunduğu fırsatlar neler? Tüm boyutlarıyla, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ile konuştuk.

11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Trump’ın yol açtığı küresel ticari fırtına Türkiye için üretim fırsatına nasıl dönüşür?

TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti
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