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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında "İlk Hayvanların Teslim Töreni"nde konuşuyor.
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Trump’ın ilave gümrük vergileri Avrupa’da en çok hangi ülkeleri etkileyecek?

ABD Başkanı Trump, AB ile ticaret müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmazsa, 1 Ağustos’ta yüzde 30 ilave gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Böyle bir ihtimalin Avrupa ülkelerine etkilerini AA Berlin Muhabiri Bahattin Gönültaş anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Trump’ın ilave gümrük vergileri Avrupa’da en çok hangi ülkeleri etkileyecek?

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