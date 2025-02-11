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Trump’ın Gazze planı Ortadoğu’yu nereye sürüklüyor?

Tuba Memiş  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Trump’ın Gazze planı Ortadoğu’yu nereye sürüklüyor?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın, Gazze’yi devralma ve Filistinlileri sürgüne zorlama açıklamaları uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Gazze ile ilgili uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Ateşkes süreci nasıl ilerliyor? Trump, Ortadoğu’da neyi hedefliyor? Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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