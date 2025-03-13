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Romanya’da NATO ve AB karşıtı Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı neden reddedildi?

Betül Sümeyye Us  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Romanya’da NATO ve AB karşıtı Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı neden reddedildi?

Ankara

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda AB ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu birinci olmuş fakat itirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti. Romanya Merkez Seçim Komitesi, Georgescu’nun 4 Mayıs’ta tekrarlanacak seçimlere katılma başvurusunu da reddetti. Kararın yansımalarını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz ile konuşacağız.

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