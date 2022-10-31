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Oyuncu Burak Haktanır'la Boğaziçi Film Festivali'nde yaşananları konuştuk

31.10.2022
Oyuncu Burak Haktanır'la Boğaziçi Film Festivali'nde yaşananları konuştuk

Ankara
Yönetmen Özcan Alper Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde aldığı ödülü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığı yönünde iddialarda bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Bu ithafa itiraz eden oyuncu Burak Haktanır, itirazının nedenini ve hassasiyetlerini AA Podcast'e anlattı.

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