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Osmanlı’dan Cumhuriyet'e savunma teknolojileri nasıl ilerledi?

Betül Sümeyye Us  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Osmanlı’dan Cumhuriyet'e savunma teknolojileri nasıl ilerledi?

İstanbul
Osmanlı İmparatorluğu'nda savunma sanayinin başlangıcı nasıl şekillendi? Ordunun modernizasyonu ne zaman başladı? Osmanlı’nın askeri gücünü ve ordu yapısını, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız ile konuştuk.

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