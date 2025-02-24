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Merkez Bankası rezervlerindeki rekor neyi ifade ediyor?

Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezerv rakamına ulaşan Merkez Bankası, nasıl bu noktaya geldi? Bu rakamlar ne ifade ediyor? Merkez Bankası’nda hedef ne? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Merkez Bankası rezervlerindeki rekor neyi ifade ediyor?

Ankara
Merkez Bankası rezervlerindeki rekor neyi ifade ediyor? Spot: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezerv rakamına ulaşan Merkez Bankası, nasıl bu noktaya geldi? Bu rakamlar ne ifade ediyor? Merkez Bankası’nda hedef ne? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

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