Dolar
36.47
Euro
38.34
Altın
2,916.00
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
83,582.00
BIST 100
9,901.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Merhum Mevlithan İsmail Coşar ardında nasıl bir manevi miras bıraktı?

Ümmühan Atak  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Merhum Mevlithan İsmail Coşar ardında nasıl bir manevi miras bıraktı?

Ankara

Dünyanın dört bir yanında tanınan Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, Hafız ve Mevlithan İsmail Coşar, 4 Mart 2020 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kırklareli Hızırbey Camii Müezzini ve Mevlithan Necmeddin Ötün ile hem İsmail Coşar’ı hem de kültürümüzde büyük önemi olan mevlitlere olan sevginin sebeplerini konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Merhum Mevlithan İsmail Coşar ardında nasıl bir manevi miras bıraktı?

Merhum Mevlithan İsmail Coşar ardında nasıl bir manevi miras bıraktı?

Trump-Zelenskiy krizi, AB’ye nasıl bir mesaj verdi?

Ramazan ayının ruhunu hissetmek için nelere dikkat edilmeli?

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da yaşananlar dünya siyasetini nasıl etkilecek?

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da yaşananlar dünya siyasetini nasıl etkilecek?
Tekno-Politika çağında dönüşüm ABD’den mi başlayacak?

Tekno-Politika çağında dönüşüm ABD’den mi başlayacak?

ABD Başkanı Trump Ukrayna’dan istediği madenleri alabilecek mi?

ABD Başkanı Trump Ukrayna’dan istediği madenleri alabilecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet