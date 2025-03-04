Merhum Mevlithan İsmail Coşar ardında nasıl bir manevi miras bıraktı?
Ankara
Dünyanın dört bir yanında tanınan Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, Hafız ve Mevlithan İsmail Coşar, 4 Mart 2020 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kırklareli Hızırbey Camii Müezzini ve Mevlithan Necmeddin Ötün ile hem İsmail Coşar’ı hem de kültürümüzde büyük önemi olan mevlitlere olan sevginin sebeplerini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.