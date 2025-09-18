Dolar
41.31
Euro
48.71
Altın
3,637.47
ETH/USDT
4,573.20
BTC/USDT
117,143.00
BIST 100
11,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Podcast

Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde yolculuk nasıl sürüyor?

Ümmühan Atak  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde yolculuk nasıl sürüyor?

Ankara
Gazze şeridine insani yardım ulaştırmayı ve İsrail’in deniz ablukasını kırmayı amaçlayan, bugüne kadarki en büyük Gazze filosu Küresel Sumud Filosu, yolculuğuna devam ediyor. Filodaki teknelerden birinde Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen aktivistlerden Huzeyfe Muhammet Küçükaytekin ile son durumu konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde yolculuk nasıl sürüyor?

Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde yolculuk nasıl sürüyor?

TİKA, TEKNOFEST’in küresel etkisine nasıl katkı sağlıyor?

TEKNOFEST 2025 İstanbul'un 2. gün etkinlikleri başladı!

Kanada’nın İsrail’e karşı tutumu değişti mi?

Kanada’nın İsrail’e karşı tutumu değişti mi?
Galatasaray- Frankfurt maçından neler bekleniyor?

Galatasaray- Frankfurt maçından neler bekleniyor?
Marmara Denizi’nde müsilaj sürprizi!

Marmara Denizi’nde müsilaj sürprizi!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet