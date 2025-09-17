Dolar
Podcast

Galatasaray- Frankfurt maçından neler bekleniyor?

Betül Sümeyye Us  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Galatasaray- Frankfurt maçından neler bekleniyor?

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray Frankfurt deplasmanından neler bekleniyor? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefini Anadolu Ajansı Muhabiri Emrah Oktay ile konuştuk. 

