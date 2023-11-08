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Kudüs’ün Işıkları belgeselinin hikayesi ne?

Ümmühan Atak  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Kudüs’ün Işıkları belgeselinin hikayesi ne?

Kudüs’te bir ramazan gününü anlatan “Kudüs’ün Işıkları” belgeseli nasıl ortaya çıktı? Belgeselde yansıtılan Kudüs’ü ve çekim sürecinde yaşananları Yönetmen Abdulgafur Şahin ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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