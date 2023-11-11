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Konutların turizm amaçlı kiralanmasına hangi yükümlülükler getirildi?

Tuba Memiş  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına hangi yükümlülükler getirildi?

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki bu kanunun getirdiği yükümlülükler ne? Yükümlülüklere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar neler? Arabulucu Avukat Dr. Burak Aslanpınar anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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