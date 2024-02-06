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İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. - VTR
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden şair ve yazarları konuştuk

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Bölgede hayatını kaybeden şair ve yazarları, Kahramanmaraşlı Şair ve Yazar Duran Boz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden şair ve yazarları konuştuk

Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
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