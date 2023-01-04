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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
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İsveç’in teröre karşı yaptığı anayasa değişikliği, Türkiye’ye olumlu mesaj veriyor mu?

Faruk Çalışkan   | 04.01.2023
İsveç’in teröre karşı yaptığı anayasa değişikliği, Türkiye’ye olumlu mesaj veriyor mu?

Türkiye, NATO üyeliğine engel olmamak için İsveç’e PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine alan açmama şartını sunmuştu. İsveç ise yılın ilk günü bu yöndeki bir anayasa değişikliğini yürürlüğe koydu. Peki, anayasa değişikliği yeterli olacak mı? Türkiye’nin kaygılarını giderecek adımlar gelecek mi? Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.
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