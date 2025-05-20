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İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından çatışma süreci nasıl ilerleyecek?

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes için bir yol bulunabildi mi? İstanbu'daki barış müzakerelerinin çıktılar neler? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından çatışma süreci nasıl ilerleyecek?

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