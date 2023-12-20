Dolar
29.13
Euro
31.87
Altın
2,035.03
ETH/USDT
2,207.80
BTC/USDT
42,891.00
BIST 100
7,645.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri” töreninde konuşuyor
logo
Podcast

İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada?

Tuba Memiş  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada?

6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak anılan depremler, doğrudan ve dolaylı olarak 18 şehre zarar verdi. Depreme dayanıklı şehirlerin inşa edilmesinde en önemli tedbirlerden birisi ise kentsel dönüşüm. Peki, İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada? Anadolu Ajansı Muhabiri Kübra Deniz anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin 4 sanıklı yeni dava dosyası ana davayla birleştirildi
Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
TDT ile TİKA arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Benzer haberler

İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada?

İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet