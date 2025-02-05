İsrail, mühendislik fakültesindeki öğrencileri nasıl savaşa dahil etti?
Ankara
Sosyal medya mecralarında İsrail’in, üniversitelerde okuyan mühendislik öğrencilerinin soykırıma destek olması için hazırlanan “Mühendislik Savaş Odası” isimli bir proje yürüttüğü paylaşıldı. Öte yandan ABD'nin öncü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nin, bu üniversitelerle iş birliği yapması ve öğrencilerin İsrail aleyhine konuşmasının kısıtlanması da gündem oldu. Tüm detayları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.