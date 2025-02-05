Dolar
35.94
Euro
37.47
Altın
2,876.19
ETH/USDT
2,772.70
BTC/USDT
97,901.00
BIST 100
9,793.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için cenaze töreni düzenleniyor Kars'ta "Kış Tatbikatı-2025" seçkin gözlemci günü icra ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması” programında konuşuyor
logo
Podcast

İsrail, mühendislik fakültesindeki öğrencileri nasıl savaşa dahil etti?

Tuba Memiş  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İsrail, mühendislik fakültesindeki öğrencileri nasıl savaşa dahil etti?

Ankara

Sosyal medya mecralarında İsrail’in, üniversitelerde okuyan mühendislik öğrencilerinin soykırıma destek olması için hazırlanan “Mühendislik Savaş Odası” isimli bir proje yürüttüğü paylaşıldı. Öte yandan ABD'nin öncü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nin, bu üniversitelerle iş birliği yapması ve öğrencilerin İsrail aleyhine konuşmasının kısıtlanması da gündem oldu. Tüm detayları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak
Antakya'da belediyenin yerinde dönüşüm projesiyle depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor
Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak

Benzer haberler

İsrail, mühendislik fakültesindeki öğrencileri nasıl savaşa dahil etti?

İsrail, mühendislik fakültesindeki öğrencileri nasıl savaşa dahil etti?

Müsilaj tehditinin devam ettiği Marmara Denizi’nde son durum ne?

Dostoyevski’nin eserlerinin gücü nereden geliyor?

İslam medeniyetini oluşturan fetihler nasıl gerçekleşti?

İslam medeniyetini oluşturan fetihler nasıl gerçekleşti?
ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ticaret savaşı nelere yol açacak?

ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ticaret savaşı nelere yol açacak?
“Almanya’nın körü körüne İsrail desteği”nin arkasında ne var?

“Almanya’nın körü körüne İsrail desteği”nin arkasında ne var?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet