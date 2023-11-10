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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum

Ümmühan Atak  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırgan tutumunun altında araştırmacı yazar ve Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Emine Çınar ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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